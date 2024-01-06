Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Интер
14:30
ВеронаНе начат
Фрозиноне
17:00
МонцаНе начат
Лечче
20:00
КальяриНе начат
Сассуоло
22:45
ФиорентинаНе начат

Кубок Англии

Новости
Мидлсбро
20:30
Астон ВиллаНе начат
Челси
20:30
Престон Норт ЭндНе начат

Кубок Испании

Новости
Луго
18:00
АтлетикоНе начат
Эльче
20:00
ЖиронаНе начат
Арандина
23:30
Реал МадридНе начат

Малага - Реал Сосьедад. 7 января 2024 23:00

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 Кубок Испании

1/16 финала
   
        

        
        
        	

	



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Малага Реал Сосьедад Кубок Испании

     
        
        





        

            
                
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