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"Матч ТВ": Тимощук продолжает работу в "Зените"
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Миранчук попал в символическую сборную 1/8 финала Кубка Италии. Оценка - 9.9
Защитник "Сантоса", которым интересовался "Зенит", может перейти в "Краснодар" или "Локомотив"
Тренер из США Люкенс: Тимощук покинул Россию
49
Защитник Баия из клуба "Баия" отказался переходить в ЦСКА
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Уиган - Манчестер Юнайтед. 8 января 2024 23:15
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Кубок Англии
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