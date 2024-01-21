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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд Юнайтед
17:00
Вест ХэмНе начат
Борнмут
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
16:00
ХетафеНе начат
Реал Мадрид
18:15
АльмерияНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Жирона
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
14:30
КальяриНе начат
Эмполи
17:00
МонцаНе начат
Салернитана
20:00
ДженоаНе начат
Лечче
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
17:30
ВердерНе начат
Боруссия М
19:30
АугсбургНе начат

Кубок Франции

Новости
Ренн
23:05
МарсельНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
15:00
Динамо СамаркандНе начат
Ахмат
16:30
НавбахорНе начат
Нижний Новгород
16:30
Чонбук МоторсНе начат
ЦСКА
18:00
СохарНе начат

Динамо - Аль-Вакра. 25 января 2024 11:00

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 Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	



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Динамо Аль-Вакра Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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