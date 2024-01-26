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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
22:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
22:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
23:00
РеннНе начат

Кубок Англии

Новости
Челси
22:45
Астон ВиллаНе начат
Тоттенхэм
23:00
Манчестер СитиНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
1 - 1 1 1
Раднички 1923Завершен
Рубин
0 - 0 0 0
Славия СофияПерерыв

Реймс - Нант. 28 января 2024 17:00

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 Чемпионат Франции

19 тур
   
        

        
        
        	

	



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Реймс Нант Чемпионат Франции

     
        
        





        

            
                
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