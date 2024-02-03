Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
Вест ХэмНе начат
Борнмут
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Арсенал
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
16:00
КадисНе начат
Осасуна
18:15
СельтаНе начат
Бетис
20:30
ХетафеНе начат
Реал Мадрид
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
14:30
СалернитанаНе начат
Наполи
17:00
ВеронаНе начат
Аталанта
20:00
ЛациоНе начат
Интер
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вольфсбург
17:30
ХоффенхаймНе начат
РБ Лейпциг
19:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
15:00
ГаврНе начат
Реймс
17:00
ТулузаНе начат
Метц
17:00
ЛорьянНе начат
Лилль
17:00
КлермонНе начат
Брест
19:05
НиццаНе начат
Лион
22:45
МарсельНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
КайратНе начат
Динамо
16:00
КанвонНе начат
Урал
16:30
Аль-ФатехНе начат
Сантос
17:00
Шанхай ШэньхуаНе начат

16:30 Урал - Аль-Фатех

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	



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