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Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Янг Бойз
20:45
СпортингНе начат
Галатасарай
20:45
СпартаНе начат
Фейеноорд
20:45
РомаНе начат
Шахтёр
20:45
МарсельНе начат
Брага
23:00
КарабахНе начат
Милан
23:00
РеннНе начат
Ланс
23:00
ФрайбургНе начат
Бенфика
23:00
ТулузаНе начат

Лига конференций УЕФА

Олимпиакос
20:45
ФеренцварошНе начат
Мольде
20:45
ЛегияНе начат
Юнион
20:45
АйнтрахтНе начат
Штурм Грац
20:45
СлованНе начат
Бетис
23:00
Динамо ЗагребНе начат
Серветт
23:00
ЛудогорецНе начат
Маккаби Хайфа
23:00
ГентНе начат
Аякс
23:00
Буде-ГлимтНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
16:00
Нефтчи ФерганаНе начат
Балтика
16:00
Динамо МхНе начат
Рубин
16:30
КанвонНе начат

ЦСКА - Родина. 16 февраля 2024 15:00

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	



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