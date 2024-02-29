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Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
1 - 6 1 6
НаполиЗавершен
Интер
4 - 0 4 0
АталантаЗавершен

Кубок Англии

Новости
Челси
3 - 2 3 2
Лидс ЮнайтедЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 0 1 0
БрайтонЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Ливерпуль
3 - 0 3 0
СаутгемптонЗавершен

Динамо - Локомотив. 3 марта 2024 16:30

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 Чемпионат России

19 тур
   
        

        
        
        	

	



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