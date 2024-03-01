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Официально: игра 20-го тура РПЛ "Спартак" - "Факел" состоится в "Лужниках"
4
"Ростов" обыграл "Крылья Советов" благодаря голам Голенкова и Комарова
4
Заявление "Спартака": Промес пропустит матч с "Зенитом". Клуб примет дисциплинарные меры в отношении игрока
29
Стали известны стартовые составы на матч "Ростов" - "Крылья Советов"
Журналист Егоров: Промес будет судим в ОАЭ 4-5 марта за побег с места ДТП, Квинси не сыграет с "Зенитом"
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Спортинг - Аталанта. 6 марта 2024 20:45
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