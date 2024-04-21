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Стали известны составы на матч 25-го тура РПЛ между "Пари НН" и "Динамо"
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0 - 4
0
4
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0
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1
1
Локомотив
Завершен
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2
1
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Балтика - ЦСКА. 28 апреля 2024 21:30
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Стадион:
Ростех Арена
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