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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
0 - 4 0 4
Динамо2 тайм
Зенит
16:15
ОренбургНе начат
Сочи
18:15
УралНе начат
Ростов
20:30
СпартакНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест1 тайм
Кристал Пэлас
17:00
Вест ХэмНе начат
Астон Вилла
17:00
БорнмутНе начат
Фулхэм
18:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
1 - 1 1 1
Реал Сосьедад1 тайм
Альмерия
17:15
ВильярреалНе начат
Алавес
19:30
АтлетикоНе начат
Реал Мадрид
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
0 - 3 0 3
ЛеччеЗавершен
Торино
16:00
ФрозинонеНе начат
Салернитана
19:00
ФиорентинаНе начат
Монца
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
16:30
ШтутгартНе начат
Боруссия Д
18:30
БайерНе начат
Фрайбург
20:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
16:00
СтрасбургНе начат
Реймс
16:00
МонпельеНе начат
Гавр
16:00
МетцНе начат
Брест
18:05
МонакоНе начат
Тулуза
20:00
МарсельНе начат
ПСЖ
22:00
ЛионНе начат

Кубок Англии

Новости
Ковентри
17:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Ростов - Оренбург. 29 апреля 2024 19:30

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Стадион: Ростов Арена
Ростов-на-Дону

            
 Чемпионат России

26 тур
   
        

        
        
        	

	




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