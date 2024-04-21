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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
1 - 4 1 4
ДинамоЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Сочи
0 - 0 0 0
Урал1 тайм
Ростов
20:30
СпартакНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Кристал Пэлас
5 - 1 5 1
Вест Хэм2 тайм
Астон Вилла
3 - 1 3 1
Борнмут2 тайм
Фулхэм
0 - 0 0 0
Ливерпуль1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Альмерия
1 - 1 1 1
Вильярреал2 тайм
Алавес
19:30
АтлетикоНе начат
Реал Мадрид
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
0 - 3 0 3
ЛеччеЗавершен
Торино
0 - 0 0 0
ФрозинонеЗавершен
Салернитана
19:00
ФиорентинаНе начат
Монца
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
2 - 1 2 1
ШтутгартЗавершен
Боруссия Д
0 - 0 0 0
Байер1 тайм
Фрайбург
20:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
1 - 0 1 0
СтрасбургЗавершен
Реймс
1 - 2 1 2
МонпельеЗавершен
Гавр
0 - 1 0 1
МетцЗавершен
Брест
0 - 1 0 1
Монако1 тайм
Тулуза
20:00
МарсельНе начат
ПСЖ
22:00
ЛионНе начат

Кубок Англии

Новости
Ковентри
0 - 3 0 3
Манчестер Юнайтед2 тайм

КАМАЗ - Акрон. 28 апреля 2024 17:00

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Стадион: КАМАЗ
Набережные Челны

            
 Первая лига

30 тур
   
        

        
        
        	

	




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КАМАЗ Акрон Первая лига

     
        
        





        

            
                
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