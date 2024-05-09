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Защитник "Зенита" Марио Фернандес может завершить карьеру в конце сезона
Генсек РФС Митрофанов: рейтинги Кубка России выше Лиги Чемпионов, потому что наши клубы там не играют
8
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Владимир Слишкович признан лучшим тренером РПЛ в апреле
10
Мадридский "Реал" одержал волевую победу над "Баварией" и вышел в финал Лиги Чемпионов
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Брест - Реймс. 10 мая 2024 22:00
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