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Главный тренер "Шинника" Дмитрий Черышев провёл весь матч против "Акрона" с иконой в руках
Латышонок, Миранчук и Захарян попали в расширенный список сборной России на матч с Беларусью
Слишкович останется в новом тренерском штабе "Спартака"
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"Спартак" объявил имя главного тренера с сезона-2024/2025
29
Пименов - о причинах спада "Зенита": иностранцы играют, когда захотят, а россиян всё это устраивает - махнули рукой
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Реймс - Ренн. 19 мая 2024 22:00
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