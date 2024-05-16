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Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Ленинградец
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Волгарь
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
АкронЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
КубаньЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
2 - 2 2 2
БетисЗавершен

Рома - Дженоа. 19 мая 2024 21:45

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 Чемпионат Италии

37 тур
   
        

        
        
        	

	




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Рома Дженоа Чемпионат Италии

     
        
        





        

            
                
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