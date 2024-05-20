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Нижний Новгород
20:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
12:00
АланияНе начат
Тюмень
17:00
КАМАЗНе начат
Арсенал Тула
17:45
АкронНе начат
Нефтехимик
18:00
ЛенинградецНе начат
Кубань
18:00
ХимкиНе начат
Сокол
18:00
ВолгарьНе начат
Торпедо
19:30
ШинникНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
19:30
ВеронаНе начат
Болонья
21:45
ЮвентусНе начат

Хетафе - Мальорка. 26 мая 2024 15:00

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 Чемпионат Испании

38 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Хетафе - Мальорка?


	



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Хетафе Мальорка Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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