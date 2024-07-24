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Чайка - Нефтехимик. 28 июля 2024 19:30
онлайн
Стадион:
Стадион им. И. П. Чайка
Песчанокопское
Первая лига
3 тур
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