Ротор - Арсенал Тула. 29 июля 2024 20:30

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Стадион: Волгоград Арена
Волгоград

            
 Первая лига

3 тур
   
        

        
        
        	

	




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Ротор Арсенал Тула Первая лига

     
        
        





        

            
                
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