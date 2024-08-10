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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
15:00
Динамо МхНе начат
Зенит
17:30
ДинамоНе начат
Оренбург
17:30
АкронНе начат
Краснодар
20:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
16:00
ШинникНе начат
Сокол
18:00
БалтикаНе начат
Алания
19:00
ЕнисейНе начат
Сочи
19:00
ЧерноморецНе начат

Суперкубок Англии

Манчестер Сити
17:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Динамо Мх - Ахмат. 19 августа 2024 20:00

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Стадион: Анжи-Арена
Каспийск

            
 Чемпионат России

5 тур
   
        

        
        
        	

	




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