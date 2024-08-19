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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
АхматЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
1 - 0 1 0
ЭспаньолЗавершен
Вильярреал
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
0 - 4 0 4
АталантаЗавершен
Ювентус
1 - 0 1 0
Комо1 тайм

Борнмут - Ньюкасл. 25 августа 2024 16:00

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 Чемпионат Англии

2 тур
   
        

        
        
        	

	




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Борнмут Ньюкасл Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
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