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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
4 - 0 4 0
ОсасунаЗавершен
Лас-Пальмас
1 - 1 1 1
Реал МадридЗавершен

Вьетнам - Россия. 5 сентября 2024 16:00

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Стадион: Ми Динь
Ханой

            
 
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