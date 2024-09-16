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Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Торпедо
2 - 1 2 1
БалтикаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
2 - 3 2 3
УдинезеЗавершен
Лацио
21:45
ВеронаНе начат

Тюмень - Родина. 21 сентября 2024 11:30

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Стадион: Геолог
Тюмень

            
 Первая лига

11 тур
   
        

        
        
        	

	




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Тюмень Родина Первая лига

     
        
        





        

            
                
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