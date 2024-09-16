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"Торпедо" обыграло "Балтику" и вышло на второе место в Первой лиге
Источник: "Алания" предложила Спартаку Гогниеву возглавить команду
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Источник: экс-игрок "Локомотива" Мурило заинтересовал "Зенит" и ЦСКА
4
Стали известны судейские назначения на матчи 4-го тура Кубка России. Вера Опейкина обслужит матч "Акрон" - "Факел"
3
Полузащитник "Локомотива" Батраков: не называйте меня звездой, пожалуйста
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Тюмень - Родина. 21 сентября 2024 11:30
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