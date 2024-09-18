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Штутгарт - Боруссия Д. 22 сентября 2024 18:30
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Чемпионат Германии
4 тур
Прогноз: Штутгарт - Боруссия Д?
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