Аталанта - Селтик. 23 октября 2024 19:45

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Нижний Новгород
1 - 1
1
1
Ростов
Завершен
Спартак
0 - 3
0
3
Краснодар
Завершен
Химки
2 - 0
2
0
Локомотив
Завершен
Динамо Мх
0 - 1
0
1
ЦСКА
Завершен
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2024/25
Сочи
1 - 0
1
0
Родина
Завершен
Ротор
1 - 0
1
0
КАМАЗ
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Черноморец
0 - 0
0
0
Нефтехимик
Завершен
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Тоттенхэм
4 - 1
4
1
Вест Хэм
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Саутгемптон
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2
3
Лестер
Завершен
Ньюкасл
0 - 1
0
1
Брайтон
Завершен
Манчестер Юнайтед
2 - 1
2
1
Брентфорд
Завершен
Фулхэм
1 - 3
1
3
Астон Вилла
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Ипсвич
0 - 2
0
2
Эвертон
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Борнмут
2 - 0
2
0
Арсенал
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
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2024/25
Атлетик
4 - 1
4
1
Эспаньол
Завершен
Осасуна
1 - 2
1
2
Бетис
Завершен
Жирона
0 - 1
0
1
Реал Сосьедад
Завершен
Сельта
1 - 2
1
2
Реал Мадрид
Завершен
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Комо
1 - 1
1
1
Парма
Завершен
Дженоа
2 - 2
2
2
Болонья
Завершен
Милан
1 - 0
1
0
Удинезе
Завершен
Ювентус
1 - 0
1
0
Лацио
Завершен
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Майнц
0 - 2
0
2
РБ Лейпциг
Завершен
Байер
2 - 1
2
1
Айнтрахт
Завершен
Боруссия М
3 - 2
3
2
Хайденхайм
Завершен
Фрайбург
3 - 1
3
1
Аугсбург
Завершен
Хоффенхайм
3 - 1
3
1
Бохум
Завершен
Бавария
4 - 0
4
0
Штутгарт
Завершен
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2024/25
Брест
1 - 1
1
1
Ренн
Завершен
Сент-Этьен
0 - 2
0
2
Ланс
Завершен
ПСЖ
4 - 2
4
2
Страсбург
Завершен
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Акрон
0 - 5
0
5
Зенит
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Ахмат
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2
3
Факел
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Алавес
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2
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Вальядолид
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Санкт-Паули
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Монако
0 - 0
0
0
Лилль
Завершен
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Оренбург
16:30
Крылья Советов
Не начат
Рубин
19:00
Динамо
Не начат
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СКА-Хабаровск
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Ливерпуль
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Аталанта - Селтик. 23 октября 2024 19:45
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