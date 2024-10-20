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В Анголе заявили о желании сыграть с Россией в 2025 году
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Оренбург
2 - 2
2
2
Крылья Советов
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0 - 2
0
2
Динамо
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1
0
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1
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1
0
Райо Вальекано
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3
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1
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0
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Аталанта
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0 - 4
0
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1
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Анже
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Нижний Новгород
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1
1
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0
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КАМАЗ
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Викингур - Серкль Брюгге. 24 октября 2024 17:30
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