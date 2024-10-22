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Балтика - Урал. 29 октября 2024 20:00

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Стадион: Ростех Арена
Калининград

            
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Путь регионов. 1/8 финала
   
        

        
        
        	

	




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