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Тюмень
3 - 0 3 0
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0 - 1 0 1
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МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
0 - 2 0 2
БолоньяЗавершен
Лечче
1 - 0 1 0
ВеронаЗавершен
Милан
0 - 2 0 2
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Саутгемптон
2 - 1 2 1
Сток Сити1 тайм
Брентфорд
1 - 0 1 0
Шеффилд Уэнсдей1 тайм

Фулхэм - Брентфорд. 4 ноября 2024 23:00

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 Чемпионат Англии

10 тур
   
        

        
        
        	

	




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Фулхэм Брентфорд Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
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