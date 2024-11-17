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Источник: матч России и Сирии обслужат арбитры из Саудовской Аравии. Резервный судья - Чебан
Шестеро футболистов покинули расположение сборной России перед матчем с Сирией
12
Саратовский "Сокол" может стать фарм-клубом московского "Спартака"
8
Федор Смолов объявил о вознаграждении за информацию об украденных часах
12
Источник: Федор Чалов не сыграет со сборной Сирии
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2024/25
СКА-Хабаровск
2 - 2
2
2
Торпедо
Завершен
Шинник
0 - 0
0
0
Чайка
Завершен
Тюмень
0 - 0
0
0
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1
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Норвегия
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Не начат
Финляндия
20:00
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Не начат
Австрия
20:00
Словения
Не начат
Англия
20:00
Ирландия
Не начат
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Не начат
Италия
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2
0
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4
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0
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0
0
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Факел
Ахмат
Оренбург
ЦСКА - Ростов. 23 ноября 2024 14:15
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Стадион:
ВЭБ Арена
Москва
Чемпионат России
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