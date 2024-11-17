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Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
ЧайкаЗавершен
Тюмень
0 - 1 0 1
СочиЗавершен
Родина
0 - 1 0 1
Черноморец1 тайм

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Северная Македония
1 - 0 1 0
Фарерские островаЗавершен
Латвия
1 - 2 1 2
АрменияЗавершен
Норвегия
0 - 0 0 0
Казахстан1 тайм
Финляндия
0 - 0 0 0
Греция1 тайм
Австрия
0 - 0 0 0
Словения1 тайм
Англия
0 - 0 0 0
Ирландия1 тайм
Израиль
22:45
БельгияНе начат
Италия
22:45
ФранцияНе начат

Факел - Динамо. 24 ноября 2024 16:30

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Стадион: Факел
Воронеж

            
 Чемпионат России

16 тур
   
        

        
        
        	

	




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