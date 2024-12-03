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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
0 - 1 0 1
Кристал Пэлас2 тайм
Лестер
1 - 0 1 0
Вест Хэм1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 5 1 5
БарселонаЗавершен

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Болонья
4 - 0 4 0
МонцаЗавершен
Милан
5 - 0 5 0
Сассуоло2 тайм

Кубок Германии

Новости
Арминия
3 - 1 3 1
ФрайбургЗавершен
Ян
0 - 3 0 3
ШтутгартЗавершен
Вердер
0 - 0 0 0
Дармштадт2 тайм
Бавария
0 - 1 0 1
Байер2 тайм

Дженоа - Торино. 7 декабря 2024 17:00

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 Чемпионат Италии

15 тур
   
        

        
        
        	

	




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Дженоа Торино Чемпионат Италии

     
        
        





        

            
                
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