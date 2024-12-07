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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Спартак
3 - 0 3 0
Нижний Новгород2 тайм
Зенит
16:30
АкронНе начат
Ростов
16:30
Крылья СоветовНе начат
Динамо Мх
19:00
РубинНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
Перенесён
Ливерпуль
Брентфорд
18:00
НьюкаслНе начат
Кристал Пэлас
18:00
Манчестер СитиНе начат
Астон Вилла
18:00
СаутгемптонНе начат
Манчестер Юнайтед
20:30
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
16:00
ВальядолидНе начат
Бетис
18:15
БарселонаНе начат
Валенсия
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
17:00
ТориноНе начат
Ювентус
20:00
БолоньяНе начат
Рома
22:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Байер
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Бохум
17:30
ВердерНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Бавария
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
19:00
ТулузаНе начат
Ницца
21:00
ГаврНе начат
Анже
23:00
ЛионНе начат

Млада Болеслав - Ягеллония. 12 декабря 2024 23:00

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 Лига конференций

Общий этап. 5 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Млада Болеслав - Ягеллония?


	



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Млада Болеслав Ягеллония Лига конференций

     
        
        





        

            
                
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