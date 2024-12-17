Ипсвич - Челси. 30 декабря 2024 22:45

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Полузащитник "Спартака" Игнатов интересен армянскому "Урарту"
Александр Побегалов сменил Дмитрия Черышева на посту главного тренера "Шинника"
Источник: Медина может покинуть "Спартак". Игроку ищут клуб в Испании
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"Матч ТВ": Еремякин покинул пост президента "Оренбурга"
РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера ноября и декабря
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