Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Вулверхэмптон1 тайм
Эвертон
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм
Арсенал
23:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Интер
0 - 1 0 1
Болонья1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
1 - 0 1 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Унион
0 - 2 0 2
Аугсбург1 тайм
Бавария
3 - 0 3 0
Хоффенхайм1 тайм
Вердер
1 - 1 1 1
Хайденхайм1 тайм
Штутгарт
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг1 тайм

Кубок Испании

Новости
Альмерия
2 - 1 2 1
Леганес2 тайм
Понтеведра
0 - 1 0 1
Хетафе2 тайм
Барселона
23:00
БетисНе начат
Эльче
23:30
АтлетикоНе начат

Факел - Спартак Суботица. 17 января 2025 16:00

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