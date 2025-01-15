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0 - 0
0
0
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0 - 0
0
0
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Эвертон
0 - 0
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0
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Болонья
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Бохум
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1
0
Санкт-Паули
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0
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Аугсбург
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1
1
Хайденхайм
1 тайм
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Бетис
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Борнмут
Завершен
Вест Хэм
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1
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Хольштайн
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1
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5
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Ростов - Родина. 19 января 2025 16:00
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