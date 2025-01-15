Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
0 - 2 0 2
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
3 - 0 3 0
ВулверхэмптонЗавершен
Эвертон
0 - 1 0 1
Астон ВиллаЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Интер
2 - 2 2 2
БолоньяЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
1 - 0 1 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Унион
0 - 2 0 2
АугсбургЗавершен
Вердер
3 - 3 3 3
ХайденхаймЗавершен
Бавария
5 - 0 5 0
ХоффенхаймЗавершен
Штутгарт
2 - 1 2 1
РБ ЛейпцигЗавершен

Кубок Испании

Новости
Альмерия
2 - 3 2 3
ЛеганесЗавершен
Понтеведра
0 - 1 0 1
ХетафеЗавершен
Барселона
5 - 1 5 1
БетисЗавершен
Эльче
0 - 4 0 4
АтлетикоЗавершен

Спартак - Черноморец. 20 января 2025 16:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

            
 
Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Спартак Черноморец Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?