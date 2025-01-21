Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Монако
20:45
Астон ВиллаНе начат
Аталанта
20:45
ШтурмНе начат
Црвена Звезда
23:00
ПСВНе начат
Брюгге
23:00
ЮвентусНе начат
Атлетико
23:00
БайерНе начат
Ливерпуль
23:00
ЛилльНе начат
Бенфика
23:00
БарселонаНе начат
Болонья
23:00
Боруссия ДНе начат
Слован
23:00
ШтутгартНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
3 - 3 3 3
Динамо КиевЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
1 - 0 1 0
ВойводинаЗавершен
Зенит
1 - 1 1 1
ИорданияЗавершен

Ростов - Согдиана. 24 января 2025 16:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

            

Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Ростов Согдиана Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?