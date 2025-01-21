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"Чемпионат": сумма отступных Сергеева в "Крыльях Советов" составляет 10 млн евро
1
Александр Головин остался в запасе на матч "Монако" в Лиге чемпионов с "Астон Виллой"
Бразильский комментатор: "Зенит" - это плохой выбор для Энрике. Уверен, это решение приняли за него
15
Канчельскис: уже можно поздравить "Зенит" с 7-м чемпионством подряд и везти золотые медали в Санкт-Петербург
24
СМИ: "Ривер Плейт" хочет от агентов Солари снижения финансовых запросов, чтобы продать игрока в "Спартак"
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Спартак - Астана. 2 февраля 2025 16:00
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