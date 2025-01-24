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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торино
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
22:30
ХольштайнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осер
22:45
Сент-ЭтьенНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
1 - 2 1 2
ЕдинствоЗавершен
Локомотив
0 - 1 0 1
Ульсан ХёндэЗавершен
Динамо Мх
3 - 2 3 2
Славия СофияЗавершен
Химки
5 - 1 5 1
ЯворЗавершен
Ростов
3 - 0 3 0
Согдиана2 тайм
Зенит
0 - 0 0 0
Иордания1 тайм

Динамо Мх - Арда. 27 января 2025 16:00

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




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Динамо Мх Арда Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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