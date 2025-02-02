Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас2 тайм
Брентфорд
0 - 1 0 1
Тоттенхэм2 тайм
Арсенал
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
1 - 0 1 0
АлавесЗавершен
Валенсия
18:15
СельтаНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Бетис
23:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ювентус
4 - 1 4 1
ЭмполиЗавершен
Фиорентина
2 - 0 2 0
Дженоа2 тайм
Милан
20:00
ИнтерНе начат
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Вольфсбург1 тайм
Байер
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
0 - 1 0 1
Ницца2 тайм
Ренн
19:15
СтрасбургНе начат
Реймс
19:15
НантНе начат
Анже
19:15
ГаврНе начат
Марсель
22:45
ЛионНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
1 - 2 1 2
КАМАЗЗавершен
Спартак
4 - 1 4 1
АстанаЗавершен

Сельта - Бетис. 8 февраля 2025 16:00

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 Чемпионат Испании

23 тур
   
        

        
        
        	

	




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Сельта Бетис Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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