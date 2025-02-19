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Динамо Мх
3 - 1 3 1
РоторЗавершен

Спартак - Оренбург. 2 марта 2025 16:30

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Стадион: Лукойл Арена
Москва

            
 Чемпионат России

19 тур
   
        

        
        
        	

	




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Спартак Оренбург Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
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