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2 - 1 2 1
Ливерпуль1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
3 - 1 3 1
РоторЗавершен

Родина - Тюмень. 2 марта 2025 19:30

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Стадион: Сапсан Арена
Москва

            
 Первая лига

22 тур
   
        

        
        
        	

	




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Родина Тюмень Первая лига

     
        
        





        

            
                
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