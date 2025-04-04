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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
13:00
РубинНе начат
Факел
15:15
АхматНе начат
Локомотив
17:30
ЗенитНе начат
Краснодар
19:45
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
14:00
КАМАЗНе начат
Алания
15:00
ШинникНе начат
Тюмень
17:00
УфаНе начат
Нефтехимик
18:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
14:30
АрсеналНе начат
Вест Хэм
17:00
БорнмутНе начат
Кристал Пэлас
17:00
БрайтонНе начат
Ипсвич
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Астон Вилла
19:30
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
15:00
АлавесНе начат
Реал Мадрид
17:15
ВаленсияНе начат
Мальорка
19:30
СельтаНе начат
Барселона
22:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
16:00
КомоНе начат
Парма
19:00
ИнтерНе начат
Милан
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
16:30
ХольштайнНе начат
Бохум
16:30
ШтутгартНе начат
РБ Лейпциг
16:30
ХоффенхаймНе начат
Фрайбург
16:30
Боруссия ДНе начат
Хайденхайм
16:30
БайерНе начат
Вердер
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
18:00
АнжеНе начат
Брест
20:00
МонакоНе начат
Лион
22:05
ЛилльНе начат

СКА-Хабаровск - Арсенал Тула. 13 апреля 2025 08:00

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Стадион: Имени В.И. Ленина
Хабаровск

            
 Первая лига

28 тур
   
        

        
        
        	

	




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СКА-Хабаровск Арсенал Тула Первая лига

     
        
        





        

            
                
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