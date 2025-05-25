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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
1 - 1 1 1
Кристал ПэласЗавершен
Ипсвич
1 - 3 1 3
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
1 - 4 1 4
БрайтонЗавершен
Саутгемптон
1 - 2 1 2
АрсеналЗавершен
Фулхэм
0 - 2 0 2
Манчестер СитиЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
Астон ВиллаЗавершен
Борнмут
2 - 0 2 0
ЛестерЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 1 1 1
БрентфордЗавершен
Ньюкасл
0 - 1 0 1
ЭвертонЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 4 0 4
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
4 - 2 4 2
СевильяЗавершен
Атлетик
0 - 3 0 3
БарселонаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
1 - 2 1 2
ВеронаЗавершен
Венеция
2 - 3 2 3
ЮвентусЗавершен
Аталанта
2 - 3 2 3
ПармаЗавершен
Удинезе
2 - 3 2 3
ФиорентинаЗавершен
Торино
0 - 2 0 2
РомаЗавершен
Лацио
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен

Сочи - Нижний Новгород. 28 мая 2025 19:30

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Стадион: Фишт
Сочи

            
 Чемпионат России

Переходные матчи. Первый матч
   
        

        
        
        	

	




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Сочи Нижний Новгород Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
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