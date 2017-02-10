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Вячеслав Колосков: кокаин на поле он вряд ли поможет

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что Футбольная ассоциация Англии (FA) поступает правильно, начав проверку допинг-тестов футболистов на наличие в них запрещенных веществ.

"В таких случаях есть уже давно отработанные правила - дисквалификация минимум на два года. В футболе в принципе не работают какие-то стимулирующие вещества. Это абсолютно бесполезно. Кокаин - это не для футбола, а для дискотеки. На поле он вряд ли поможет. В свое время в регламенте чемпионата России было прописано, когда и сколько допинг-тестов сдается. В нашей стране сейчас работает антидопинговая комиссия под руководством Смирнова, членом которой я являюсь. Мы разработали план мероприятий по ликвидации допинговых проблем. Мы рекомендовали после всех уровневых соревнований, в том числе, и по игровым видам спорта, такую норму, как проведение допинг-контроля после выборочных игр. По два спортсмена из каждой команды обязаны будут сдавать пробы. Сейчас нам стоит думать не об англичанах, а о себе. Молодцы англичане, что занялись этим вопросом и "выкуривают" этих куряг из футбола", - цитирует Колоскова "Спорт-Экспресс".
Теги: Колосков
Вчера, 23:39
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№3 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 00:15) #
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хз ..разметку им делать норм
Регистрация: 29.03.2013
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Как бы и не намёк вовсе, что финскому нарку ничего, кроме двухи, не светит.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:53) #
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А ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ ПО МОЖЕТ ИЛИ НЕТ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ -КОКС -ВООБЩЕ ТО ,ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ПРОДУКТА СРОК ДАЮТ, А УПОТРЕБЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГДЕ ТО РЯДОМ...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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