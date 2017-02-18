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Хайдар Алханов: Кадыров поставил задачу поднять детско-юношеский футбол в республике

Хайдар Алханов прокомментировал свой уход с поста вице-президента "Терека".

"Уже около трёх месяцев работаю на должности генерального директора в академии футбола "Рамзан". В связи с этим пришлось оставить свой пост вице-президента "Терека".

Рамзан Ахаматович Кадыров поставил задачу поднять детско-юношеский футбол в республике и готовить молодых футболистов для основной команды "Терека". Мы пригласили в академию нескольких итальянских тренеров. Спустя три месяца, уже видны результаты.

Очень рад трудиться на благо детско-юношеского футбола в Чечне", - цитирует Алханова "Чемпионат.сом".
Теги: Алханов Кадыров
Сегодня, 17:23
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