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09:59
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
Хайдар Алханов: Кадыров поставил задачу поднять детско-юношеский футбол в республике
Хайдар Алханов прокомментировал свой уход с поста вице-президента "Терека".
"Уже около трёх месяцев работаю на должности генерального директора в академии футбола "Рамзан". В связи с этим пришлось оставить свой пост вице-президента "Терека".
Рамзан Ахаматович Кадыров поставил задачу поднять детско-юношеский футбол в республике и готовить молодых футболистов для основной команды "Терека". Мы пригласили в академию нескольких итальянских тренеров. Спустя три месяца, уже видны результаты.
Очень рад трудиться на благо детско-юношеского футбола в Чечне", - цитирует Алханова "Чемпионат.сом".
"Уже около трёх месяцев работаю на должности генерального директора в академии футбола "Рамзан". В связи с этим пришлось оставить свой пост вице-президента "Терека".
Рамзан Ахаматович Кадыров поставил задачу поднять детско-юношеский футбол в республике и готовить молодых футболистов для основной команды "Терека". Мы пригласили в академию нескольких итальянских тренеров. Спустя три месяца, уже видны результаты.
Очень рад трудиться на благо детско-юношеского футбола в Чечне", - цитирует Алханова "Чемпионат.сом".
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