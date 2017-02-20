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Премьера спектакля "Приключение футбольного мяча" состоялась в Самаре

Премьера спектакля "Приключение футбольного мяча" детского музыкального театра "Задумка" состоялась в Самаре во Дворце культуры им. В.Я. Литвинова. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу губернатора Самарской области.

В основе сюжета спектакля лежат реальные исторические факты о чемпионатах мира. Более 200 исполнителей от 11 до 23 лет познакомили зрителей с культурой и национальным колоритом стран, принимавших мировое первенство.

Путешествие футбольного мяча начинается в Уругвае, где в 1930 году прошел первый в истории чемпионат мира, а завершается в России. В ходе спектакля зрители познакомились с уругвайским народным танцем, итальянской "Тарантеллой", русской "Калинкой" и многими другими.
Сегодня, 18:08
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