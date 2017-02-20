Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
18:42
Станислав Черчесов рассказал о просмотре кандидатов в сборную России на заседании техкома РФС (1)
Станислав Черчесов рассказал о просмотре кандидатов в сборную России на заседании техкома РФС (1)
17:16
Карлес Пуйоль вновь посетит Россию (1)
Карлес Пуйоль вновь посетит Россию (1)
Премьера спектакля "Приключение футбольного мяча" состоялась в Самаре
Премьера спектакля "Приключение футбольного мяча" детского музыкального театра "Задумка" состоялась в Самаре во Дворце культуры им. В.Я. Литвинова. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу губернатора Самарской области.
В основе сюжета спектакля лежат реальные исторические факты о чемпионатах мира. Более 200 исполнителей от 11 до 23 лет познакомили зрителей с культурой и национальным колоритом стран, принимавших мировое первенство.
Путешествие футбольного мяча начинается в Уругвае, где в 1930 году прошел первый в истории чемпионат мира, а завершается в России. В ходе спектакля зрители познакомились с уругвайским народным танцем, итальянской "Тарантеллой", русской "Калинкой" и многими другими.
В основе сюжета спектакля лежат реальные исторические факты о чемпионатах мира. Более 200 исполнителей от 11 до 23 лет познакомили зрителей с культурой и национальным колоритом стран, принимавших мировое первенство.
Путешествие футбольного мяча начинается в Уругвае, где в 1930 году прошел первый в истории чемпионат мира, а завершается в России. В ходе спектакля зрители познакомились с уругвайским народным танцем, итальянской "Тарантеллой", русской "Калинкой" и многими другими.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.