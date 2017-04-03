Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Ростов" и "Краснодар"?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:37
Цифровая сборная
Цифровая сборная
15:34
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
11:28
КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (2)
КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (2)
08:59
Николай Трубач: если "Спартак" не станет чемпионом сейчас, то обязательно сделает это в 2018-м (10)
Николай Трубач: если "Спартак" не станет чемпионом сейчас, то обязательно сделает это в 2018-м (10)
02:58
Анатолий Байдачный: Кокорин прибавляет на глазах, не сомневаюсь, что он вернется в сборную (5)
Анатолий Байдачный: Кокорин прибавляет на глазах, не сомневаюсь, что он вернется в сборную (5)
Цифровая сборная
30 марта с успехом прошел Федеральный форум «ИКТ-инфраструктура Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России», на котором обсуждалиcь вопросы, связанные с подготовкой и созданием телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры для управления, контроля, безопасности, связи и вещания на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 (ЧМ-2018), а также на Кубке Конфедераций FIFA 2017 (КК-2017).
Мероприятие поддержали: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, Российский футбольный союз, Федеральное агентство связи (Россвязь), Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ), Международная академия связи (МАС), Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Госкорпорация Ростех, Национальный Центр Информатизации, Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская ассоциация спортивных сооружений». Партнером форума выступила компания «МегаФон», Платиновым спонсором форума стала компания Huawei, бронзовым спонсором – Ericsson, спонсором сессии – TeleCore. Форум «ИКТ-инфраструктура Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России» прошел при участии ЗАО «КРОК инкорпорейтед» и Solar Security. Генеральным ТВ-партнером стал «Матч ТВ».
Директор департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко во вступительном слове к участникам форума сообщил, что регулятор проделал серьезную работу для создания ИКТ-инфраструктуры чемпионата мира, выпустив ряд нормативно-правовых актов. «Нам нужно стать настоящей «цифровой сборной России», и, если мы не подготовим инфраструктуру для оказания качественных услуг связи, мероприятие такого масштаба не провести», - подчеркнул он.
Павел Погребинский, директор департамента информационных технологий и инфраструктуры АНО «Оргкомитет «Россия-2018» отметил, что все проектные работы по созданию временной ИКТ-инфраструктуры уже закончены. «У руководства Оргкомитета «Россия-2018» нет ни единого сомнения, что все основные работы будут завершены в поставленные сроки», - сообщил он.
Директор по информационным технологиям FIFA Дик Уайлз обратил внимание, что для FIFA важнейшим критерием является не использование для создания ИКТ-инфраструктуры ЧМ новейших и передовых технологий, а применение качественных, зарекомендовавших себя на рынке стандартов.
«Хотя мы смелые и ничего не боимся, но есть некоторые трудности», - продолжила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. По ее мнению, до сих пор остается нерешенным вопрос с правами на трансляцию FIFA 2018. По словам генерального директора Национального центра информатизации (НЦИ), Константина Солодухина, регулятор утвердил 28 сервисов для проведения ЧМ. «Ни один российский оператор не смог бы в одиночку выполнить жесткие требования, предъявляемые к инфраструктуре FIFA», - отметил он. Так, по его словам, отказоустойчивость системы должна быть 99,99%, а любой перебой сервиса обойдется НЦИ в 50 млн руб.
«У нас уже есть опыт в реализации проектов подобного масштаба, поэтому мы уверены, что сможем воплотить ИКТ-задачи для FIFA 2018», - продолжил руководитель по реализации проектов для государственных и корпоративных клиентов ПАО «МегаФон» Семен Захаров.
Первая и вторая сессии форума были посвящены решениям по обеспечению контроля, безопасности, связи и вещания на ЧМ и КК. В работе первой сессии приняли участие: Павел Терещенко, заместитель генерального директора – директор проекта «ЧМ-2018» Национальный центр информатизации (НЦИ), Андрей Моисеев, руководитель управления лингвистических услуг, АНО «Оргкомитет «Россия-2018», Дмитрий Аниськович, руководитель управления по информационным системам, АНО «Оргкомитет «Россия2018», Николай Анищенко, начальник отдела сервисного обеспечения телерадиовещателей, АНО «Оргкомитет «Россия-2018», Павел Вишняков, директор по решениям и стратегии департамента по работе с ПАО «МегаФон», Huawei, Юрий Котиков, старший консультант по бизнес-стратегии и ConsumerLab, Ericsson в регионе Северная Европа и Центральная Азия, Сергей Белик, заместитель генерального директора по развитию, Telecore. Спикерами второй сессии стали: Алексей Чувилин, технический менеджер департамента телекоммуникаций, КРОК, Юлия Андрианова, менеджер по развитию бизнеса беспроводных технологий, Cisco, Александр Пермяков, руководитель департамента технической поддержки (Россия), Huawei, Дмитрий Головин, начальник отдела городского видеонаблюдения, Департамент информационных технологий города Москвы, Владимир Дрюков, руководитель департамента Solar JSOC, Solar Security, Андрей Удалов, технический директор, «Матч ТВ», а также Дмитрий Петров, генеральный директор, ООО «Комфортел».
В заключении состоялся круглый стол «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Первые итоги практической деятельности по построению и обеспечению ИКТ-инфраструктуры в регионах», на котором выступили: Олег Соколов, министр, Министерство информатизации и связи Республики Мордовия, Сергей Кучин, министр, Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, Сергей Чукин, заместитель руководителя департамента – руководитель управления связи и коммуникаций, Департамент информационных технологий и связи Самарской области, Иван Авдейчик, председатель комитета связи и информационных технологий, Администрация города Екатеринбурга.
Делегаты FIFA 2018 отметили высокий уровень организации форума, а также уникальную деловую программу.
Мероприятие поддержали: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, Российский футбольный союз, Федеральное агентство связи (Россвязь), Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ), Международная академия связи (МАС), Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Госкорпорация Ростех, Национальный Центр Информатизации, Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская ассоциация спортивных сооружений». Партнером форума выступила компания «МегаФон», Платиновым спонсором форума стала компания Huawei, бронзовым спонсором – Ericsson, спонсором сессии – TeleCore. Форум «ИКТ-инфраструктура Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России» прошел при участии ЗАО «КРОК инкорпорейтед» и Solar Security. Генеральным ТВ-партнером стал «Матч ТВ».
Директор департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко во вступительном слове к участникам форума сообщил, что регулятор проделал серьезную работу для создания ИКТ-инфраструктуры чемпионата мира, выпустив ряд нормативно-правовых актов. «Нам нужно стать настоящей «цифровой сборной России», и, если мы не подготовим инфраструктуру для оказания качественных услуг связи, мероприятие такого масштаба не провести», - подчеркнул он.
Павел Погребинский, директор департамента информационных технологий и инфраструктуры АНО «Оргкомитет «Россия-2018» отметил, что все проектные работы по созданию временной ИКТ-инфраструктуры уже закончены. «У руководства Оргкомитета «Россия-2018» нет ни единого сомнения, что все основные работы будут завершены в поставленные сроки», - сообщил он.
Директор по информационным технологиям FIFA Дик Уайлз обратил внимание, что для FIFA важнейшим критерием является не использование для создания ИКТ-инфраструктуры ЧМ новейших и передовых технологий, а применение качественных, зарекомендовавших себя на рынке стандартов.
«Хотя мы смелые и ничего не боимся, но есть некоторые трудности», - продолжила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. По ее мнению, до сих пор остается нерешенным вопрос с правами на трансляцию FIFA 2018. По словам генерального директора Национального центра информатизации (НЦИ), Константина Солодухина, регулятор утвердил 28 сервисов для проведения ЧМ. «Ни один российский оператор не смог бы в одиночку выполнить жесткие требования, предъявляемые к инфраструктуре FIFA», - отметил он. Так, по его словам, отказоустойчивость системы должна быть 99,99%, а любой перебой сервиса обойдется НЦИ в 50 млн руб.
«У нас уже есть опыт в реализации проектов подобного масштаба, поэтому мы уверены, что сможем воплотить ИКТ-задачи для FIFA 2018», - продолжил руководитель по реализации проектов для государственных и корпоративных клиентов ПАО «МегаФон» Семен Захаров.
Первая и вторая сессии форума были посвящены решениям по обеспечению контроля, безопасности, связи и вещания на ЧМ и КК. В работе первой сессии приняли участие: Павел Терещенко, заместитель генерального директора – директор проекта «ЧМ-2018» Национальный центр информатизации (НЦИ), Андрей Моисеев, руководитель управления лингвистических услуг, АНО «Оргкомитет «Россия-2018», Дмитрий Аниськович, руководитель управления по информационным системам, АНО «Оргкомитет «Россия2018», Николай Анищенко, начальник отдела сервисного обеспечения телерадиовещателей, АНО «Оргкомитет «Россия-2018», Павел Вишняков, директор по решениям и стратегии департамента по работе с ПАО «МегаФон», Huawei, Юрий Котиков, старший консультант по бизнес-стратегии и ConsumerLab, Ericsson в регионе Северная Европа и Центральная Азия, Сергей Белик, заместитель генерального директора по развитию, Telecore. Спикерами второй сессии стали: Алексей Чувилин, технический менеджер департамента телекоммуникаций, КРОК, Юлия Андрианова, менеджер по развитию бизнеса беспроводных технологий, Cisco, Александр Пермяков, руководитель департамента технической поддержки (Россия), Huawei, Дмитрий Головин, начальник отдела городского видеонаблюдения, Департамент информационных технологий города Москвы, Владимир Дрюков, руководитель департамента Solar JSOC, Solar Security, Андрей Удалов, технический директор, «Матч ТВ», а также Дмитрий Петров, генеральный директор, ООО «Комфортел».
В заключении состоялся круглый стол «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Первые итоги практической деятельности по построению и обеспечению ИКТ-инфраструктуры в регионах», на котором выступили: Олег Соколов, министр, Министерство информатизации и связи Республики Мордовия, Сергей Кучин, министр, Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, Сергей Чукин, заместитель руководителя департамента – руководитель управления связи и коммуникаций, Департамент информационных технологий и связи Самарской области, Иван Авдейчик, председатель комитета связи и информационных технологий, Администрация города Екатеринбурга.
Делегаты FIFA 2018 отметили высокий уровень организации форума, а также уникальную деловую программу.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.