Кристиан Рамирес: "Краснодар" достоин того, чтобы участвовать в еврокубках

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес рассказал о турнирном положении своей команды.



"Думаю, "Краснодар" достоин того, чтобы участвовать в еврокубках, и мы это уже показали. Остаётся ещё несколько матчей, в которых команда будет сражаться. Конечно, четвёртая позиция — это не потолок. Нужно сражаться дальше и пытаться добиться более высоких результатов", - сказал Рамирес в эфире телеканала "Наш Футбол".