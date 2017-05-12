Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:28
Леонид Федун: Мбаппе стоит 200 миллионов. 18-летний пацан… Это годовой бюджет "Спартака", "Зенита" и ЦСКА вместе взятых (23)
Леонид Федун: Мбаппе стоит 200 миллионов. 18-летний пацан… Это годовой бюджет "Спартака", "Зенита" и ЦСКА вместе взятых (23)
19:20
Дмитрий Медведев: построенные к ЧМ тренировочные площадки после турнира передадут спортшколам (1)
Дмитрий Медведев: построенные к ЧМ тренировочные площадки после турнира передадут спортшколам (1)
19:00
"Спартак" прилетел в Пермь (2)
"Спартак" прилетел в Пермь (2)
18:02
Станислав Черчесов: победители стояли в рейтинге ФИФА ниже, чем во время отборочных турниров (1)
Станислав Черчесов: победители стояли в рейтинге ФИФА ниже, чем во время отборочных турниров (1)
17:50
Хольгер Бадштубер покинет "Баварию" (2)
Хольгер Бадштубер покинет "Баварию" (2)
13:41
ЦСКА получил лицензию РФС и УЕФА (2)
ЦСКА получил лицензию РФС и УЕФА (2)
Леонид Федун: когда пришел в "Спартак", запретил работать с судьями и другими командами
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о судействе в российском футболе.
"Я с самого начала, когда пришел в "Спартак", запретил работать с судьями и другими командами. Можете спросить у Карпина, он это подтвердит. Все это знают. Мы никогда этим не занимались и не будем. Потому что противно за свои деньги получать результат такими способами.
Можно изменить среду общества. Я всегда пытался это сделать. Мы каждый раз жестко реагировали на все нечестные действия. Помните нашу реакцию, когда Кулалаев нас прибил с "Томью". Потом он долгие годы не судил. Благодарен за поддержку, которую получили, когда убрали арбитра Сергея Иванова. А он потом вышел и снова всех удивил.
При прочих равных у нас сегодня судейство европейского уровня. Если совершаются ошибки, то такие, как на Западе. Сейчас не могу сказать, что этот рефери условно принадлежит команде X, а этот – команде Y. А ведь так было в 2004-2005 годах, когда все арбитры были "расписаны" по клубам. Но там не было судьи "Спартака". Ни одного. И сломать эту систему оказалось очень тяжело.
Будогосский – очень грамотный методист. С его приходом ситуация начала выправляться. Очень хорошо, что в последних турах стало меньше разговоров про судейство. Если Будогосскому дадут поработать какой-то период времени, думаю, появится плеяда новых судей. Да, они будут ошибаться, как ошибаются игроки и тренеры, как все мы. Но это будут именно ошибки, а не предвзятость. Это очень важно. На мой взгляд, работа направлена именно на это.
У меня есть рекомендация судьям и журналистам. Часто пишут – вот тут нужно назначить пенальти, потому что было касание. Например, когда играли с "Уфой", Кутепов коснулся игрока соперника и тот упал. Но разве футбол – это бесконтактный вид спорта? Вроде бы контактный… Мне понравилось, как сделали в Англии. У них вначале тоже были жесткие рекомендации, а потом ввели негласное правило: "Если можно не давать пенальти – не давай". Можно не фиксировать нарушение – не фиксируй. Можно не фиксировать офсайд – не фиксируй. А не наоборот. Это совсем другая идеология. Так создается контактная быстрая игра. Когда наши команды попадают в Лиге чемпионов на английского или немецкого арбитра, они теряются, поскольку не привыкли к такому судейству.
Приведу пример с Дзюбой. У нас он не забивал столько, сколько в "Зените". Почему? Там ему стали давать бороться. А в "Спартаке" на любое касание, когда защитник поднимал ножки и падал, тут же следовал свисток. А в Питере он, в силу определенных причин, от этого освобожден и стал совершенно другим игроком. Каким и должен быть мощный форвард, главное для которого – голы.
Еще раз хочу передать эту мысль: можно здесь не давать пенальти? Зачем дали? Можно было не назначать штрафной? Зачем назначили? Можно было не удалять игрока? Зачем удалили? Все это идет на благо развитию футбола. Судья из центральной фигуры матча превращается в человека, который его обслуживает", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
"Я с самого начала, когда пришел в "Спартак", запретил работать с судьями и другими командами. Можете спросить у Карпина, он это подтвердит. Все это знают. Мы никогда этим не занимались и не будем. Потому что противно за свои деньги получать результат такими способами.
Можно изменить среду общества. Я всегда пытался это сделать. Мы каждый раз жестко реагировали на все нечестные действия. Помните нашу реакцию, когда Кулалаев нас прибил с "Томью". Потом он долгие годы не судил. Благодарен за поддержку, которую получили, когда убрали арбитра Сергея Иванова. А он потом вышел и снова всех удивил.
При прочих равных у нас сегодня судейство европейского уровня. Если совершаются ошибки, то такие, как на Западе. Сейчас не могу сказать, что этот рефери условно принадлежит команде X, а этот – команде Y. А ведь так было в 2004-2005 годах, когда все арбитры были "расписаны" по клубам. Но там не было судьи "Спартака". Ни одного. И сломать эту систему оказалось очень тяжело.
Будогосский – очень грамотный методист. С его приходом ситуация начала выправляться. Очень хорошо, что в последних турах стало меньше разговоров про судейство. Если Будогосскому дадут поработать какой-то период времени, думаю, появится плеяда новых судей. Да, они будут ошибаться, как ошибаются игроки и тренеры, как все мы. Но это будут именно ошибки, а не предвзятость. Это очень важно. На мой взгляд, работа направлена именно на это.
У меня есть рекомендация судьям и журналистам. Часто пишут – вот тут нужно назначить пенальти, потому что было касание. Например, когда играли с "Уфой", Кутепов коснулся игрока соперника и тот упал. Но разве футбол – это бесконтактный вид спорта? Вроде бы контактный… Мне понравилось, как сделали в Англии. У них вначале тоже были жесткие рекомендации, а потом ввели негласное правило: "Если можно не давать пенальти – не давай". Можно не фиксировать нарушение – не фиксируй. Можно не фиксировать офсайд – не фиксируй. А не наоборот. Это совсем другая идеология. Так создается контактная быстрая игра. Когда наши команды попадают в Лиге чемпионов на английского или немецкого арбитра, они теряются, поскольку не привыкли к такому судейству.
Приведу пример с Дзюбой. У нас он не забивал столько, сколько в "Зените". Почему? Там ему стали давать бороться. А в "Спартаке" на любое касание, когда защитник поднимал ножки и падал, тут же следовал свисток. А в Питере он, в силу определенных причин, от этого освобожден и стал совершенно другим игроком. Каким и должен быть мощный форвард, главное для которого – голы.
Еще раз хочу передать эту мысль: можно здесь не давать пенальти? Зачем дали? Можно было не назначать штрафной? Зачем назначили? Можно было не удалять игрока? Зачем удалили? Все это идет на благо развитию футбола. Судья из центральной фигуры матча превращается в человека, который его обслуживает", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
Напечатать
22
(10)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.