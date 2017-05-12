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Леонид Федун: когда пришел в "Спартак", запретил работать с судьями и другими командами

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о судействе в российском футболе.

"Я с самого начала, когда пришел в "Спартак", запретил работать с судьями и другими командами. Можете спросить у Карпина, он это подтвердит. Все это знают. Мы никогда этим не занимались и не будем. Потому что противно за свои деньги получать результат такими способами.

Можно изменить среду общества. Я всегда пытался это сделать. Мы каждый раз жестко реагировали на все нечестные действия. Помните нашу реакцию, когда Кулалаев нас прибил с "Томью". Потом он долгие годы не судил. Благодарен за поддержку, которую получили, когда убрали арбитра Сергея Иванова. А он потом вышел и снова всех удивил.

При прочих равных у нас сегодня судейство европейского уровня. Если совершаются ошибки, то такие, как на Западе. Сейчас не могу сказать, что этот рефери условно принадлежит команде X, а этот – команде Y. А ведь так было в 2004-2005 годах, когда все арбитры были "расписаны" по клубам. Но там не было судьи "Спартака". Ни одного. И сломать эту систему оказалось очень тяжело.

Будогосский – очень грамотный методист. С его приходом ситуация начала выправляться. Очень хорошо, что в последних турах стало меньше разговоров про судейство. Если Будогосскому дадут поработать какой-то период времени, думаю, появится плеяда новых судей. Да, они будут ошибаться, как ошибаются игроки и тренеры, как все мы. Но это будут именно ошибки, а не предвзятость. Это очень важно. На мой взгляд, работа направлена именно на это.

У меня есть рекомендация судьям и журналистам. Часто пишут – вот тут нужно назначить пенальти, потому что было касание. Например, когда играли с "Уфой", Кутепов коснулся игрока соперника и тот упал. Но разве футбол – это бесконтактный вид спорта? Вроде бы контактный… Мне понравилось, как сделали в Англии. У них вначале тоже были жесткие рекомендации, а потом ввели негласное правило: "Если можно не давать пенальти – не давай". Можно не фиксировать нарушение – не фиксируй. Можно не фиксировать офсайд – не фиксируй. А не наоборот. Это совсем другая идеология. Так создается контактная быстрая игра. Когда наши команды попадают в Лиге чемпионов на английского или немецкого арбитра, они теряются, поскольку не привыкли к такому судейству.

Приведу пример с Дзюбой. У нас он не забивал столько, сколько в "Зените". Почему? Там ему стали давать бороться. А в "Спартаке" на любое касание, когда защитник поднимал ножки и падал, тут же следовал свисток. А в Питере он, в силу определенных причин, от этого освобожден и стал совершенно другим игроком. Каким и должен быть мощный форвард, главное для которого – голы.

Еще раз хочу передать эту мысль: можно здесь не давать пенальти? Зачем дали? Можно было не назначать штрафной? Зачем назначили? Можно было не удалять игрока? Зачем удалили? Все это идет на благо развитию футбола. Судья из центральной фигуры матча превращается в человека, который его обслуживает", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
Теги: Федун Дзюба Спартак
Сегодня, 21:13
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22
(10)
№22 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 23:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Энтерпрайз
Ну Зенит все эти годы работал без ошибок,но тут нашла коса на камень!

Простите, кто на ком стоял???(с)

Простите,но здесь логичней задать вопрос "Кто кого в итоге поимел???(с)
Регистрация: 3.09.2016
№21 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 22:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
настало время о][уительных историй smiley


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
№20 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Энтерпрайз
Ну Зенит все эти годы работал без ошибок,но тут нашла коса на камень!

Простите, кто на ком стоял???(с)


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№19 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 22:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
когда пришел в "Спартак", запретил работать с судьями и другими командами

И лишь спустя 13 лет понял свою ошибку.

Ну Зенит все эти годы работал без ошибок,но тут нашла коса на камень!
Регистрация: 3.09.2016
№18 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
то есть предыдущие чемпионства были куплены. Спалил пятаков Лёня


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№17 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 22:12) #
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Болеет за:
ЦСКА
Такую шнягу прогнал!Как всегда обиженку врубил,да еще и всех обвинил в покупке судей!Про Будогосского вообще посмешило,большей клоунады чем при нем не припомню!Теперь вот стали решения по судьям засекречивать...Но Федуну понравилось,чемпионами-то стали и в дерби и в мктче с Зенитом пенали прощали Комбарову,с Ростовом фору в два игрока давали,а в матче с Локо вообще защитникам спама в рекби разрешили играть,кули не быть довольным,даже золотой мяч мертвой Томи и тот с левого пеналя забили!Молодцы,вот так судить правильно... laughing

Цитата: Приговор
А тем временем ЦСКА, как обычно, забил пенальти (1-й гол Арсеналу)

Который был,в отличии вашего с Томью!Но ЦСКА смог еще парочку забить чтобы шваль типа тебя не фонила,а чАмпион не сподобился томской молодежи больше забить... wink
Регистрация: 24.10.2007
№16 Написал: vlees...... (Сегодня, 22:05) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
чет Спартачи дерзкие стали после якобы чемпионства.. ща мы админресурс подключим, и как лишат Спартак 15 очков за какую-нибудь провинность, вот тогда посмотрим

Ждем,кстати из какой больницы пишешь?
Регистрация: 27.04.2017
№15 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 22:04) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: metric
А в этом году начал работать с Мутко.

с ним работать будут только такие же пациенты психлечебницы, или начинающие капитаны прогулочных кораблей.
Говорить с этим э.б.анашей нормальный человек не сможет.
Регистрация: 26.06.2008
№14 Написал: metric Питер (Сегодня, 22:02) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
А в этом году начал работать с Мутко.
Регистрация: 26.03.2008
№13 Написал: кандид (Сегодня, 22:00) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: vlees......
Правильно,нам не нужны кабинетные чемпионства Гинера,чего стоит один 2006 год)

3 из 6 чемпионств ишаков левые , все это знают . Леня уловил суть Спартака , за это ему уважуха . Постепенно стал разбираться в футболе , про Бдзюбу все правильно сказал .
Регистрация: 29.09.2016
№12 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 21:56) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Приговор
А тем временем ЦСКА, как обычно, забил пенальти (1-й гол Арсеналу)

Ну пеналь скорее был, чем нет. Хотя, за такое нарушение в середине поля не каждый судья дал бы штрафной.
Сломался Арсенал после пенальти, вообще перестал что-то осмысленное делать
Регистрация: 26.06.2008
№11 Написал: Barmaley (Сегодня, 21:50) #
  • -6
  •  (10)

Все правильно. Зачем работать с судьями, если можно с Будогосским через Симоняна. Мы с судьями не рботаем , но тогого убрали, этого убрали. Остались те кто понял: Спартаку пеналь не ставь, не удаляй, офсайд не замечай, рукой играть разрешай . Все для быстроты футбола. Во т поэтому и разница в 10 очков.
Регистрация: 17.04.2017
№10 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:46) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
чет Спартачи дерзкие стали после якобы чемпионства.. ща мы админресурс подключим, и как лишат Спартак 15 очков за какую-нибудь провинность, вот тогда посмотрим
Регистрация: 16.03.2010
№9 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 21:46) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Помните нашу реакцию, когда Кулалаев нас прибил с "Томью". Потом он долгие годы не судил. Благодарен за поддержку, которую получили, когда убрали арбитра Сергея Иванова. А он потом вышел и снова всех удивил.


Зато где сейчас Кулалаев? Он оценивает работу судей.
Где бывший арбитр Малый, которого убрали за предвзятое судейство - инспектирует работу судей.
Что ждет судью Сергея Иванова - скорей всего после завершения карьеры арбитра, возглавит одну из руководящих должностей в судейском корпусе.
Вместо того, что бы этих судей пожизненно отстраняли от футбола, с черной меткой их назначают на ответственные должности в судейском корпусе..


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№8 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:41) #
  • -1
  •  (9)
online

Цитата: Пивовед
Два..

Один из них дома с последней командой, когда отрыв уже феерический. Увидишь - сейчас еще поставят в остальных, чтоб сказать, что Спартак бил не меньше.
ПиСи: ой как кабинетные-то развонялись... Переживают за свое, "с базара"? Не переживайте, вся страна знает, что мы - Спартак! А вы - говно! Потому и трибуны у вас пустые. А у нас - битком и еще и не попасть!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№7 Написал: midlton Eire (Сегодня, 21:33) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Приговор
А тем временем ЦСКА, как обычно, забил пенальти (1-й гол Арсеналу)


Пенальти то заработали и правильный. А в матче спама пеналь с Томью как обычно левый у спама

Цитата: Пивовед
И около десяти не назначенных

Это по вашему мнению, а очевидных не было ни одного. Если , такие как у Глушака в игре с томью, то тут и не о чем говорить. У каждой команды можно по 10 насчитать


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Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:23) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: петя365
Подражает Райкину
претензии к пуговицам есть ?
Нет - пуговицы стоят насмерть, а костюи говно -


Вспоминается хороший старый фильм - "Серёжа".
Вернее, вопрос главного героя, обращённый к некому дяде Пете...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:20) #
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Два пенальти в нынешнем сезоне у Чемпиона..
Два..

И около десяти не назначенных..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: Приговор (Сегодня, 21:20) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А тем временем ЦСКА, как обычно, забил пенальти (1-й гол Арсеналу)
Регистрация: 5.05.2017
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:19) #
  • -6
  •  (22)
online
Болеет за:
«Зенит»
когда пришел в "Спартак", запретил работать с судьями и другими командами

И лишь спустя 13 лет понял свою ошибку.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: петя365 (Сегодня, 21:17) #
  • -9
  •  (11)
online

Подражает Райкину
претензии к пуговицам есть ?
Нет - пуговицы стоят насмерть, а костюи говно -
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: vlees...... (Сегодня, 21:13) #
  • +11
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно,нам не нужны кабинетные чемпионства Гинера,чего стоит один 2006 год)
Регистрация: 27.04.2017
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