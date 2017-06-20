Опрос:

Новости партнеров

Валерий Карпин: предлагаю сжечь Будогосского, как Бруно, это будет лучший вариант

Эксперт "Матч ТВ" Валерий Карпин раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, высказавшегося против введения системы видеоповторов в футболе.

"Ну, тогда предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, наверное, сжечь, это будет лучший вариант. Ну а как по-другому? Как в детстве?

Давайте тогда, как в детстве, играть босиком, на камнях, на стекле давайте играть, мячом из бычьего пузыря. Детство Будогосского было давным-давно, тогда и бутс, наверное, не было.

Если во всем мире все идет вперед, технологии применяются для всего, а мы будем жить в 15 веке. Давайте так...", – сказал Карпин в эфире программы "Тотальный разбор".
Теги: Карпин Будогосский
Вчера, 23:20
Напечатать
10
(5)
№10 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 00:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Сожгите в первую мутко, на кол посадите миллера, а гинеру отрубите голову joy
П.с понять будговского можно)) ему бабло от клубов за нужное судейство нужно.. А тут облом

а Федуна?
Регистрация: 17.05.2013
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:01) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сожгите в первую мутко, на кол посадите миллера, а гинеру отрубите голову joy
П.с понять будговского можно)) ему бабло от клубов за нужное судейство нужно.. А тут облом


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: GS Москва (Вчера, 23:58) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: xixidok
но мне не нравится, когда отменяют гол, если на мониторе с лупой разгядывают сантметровый офсайд

Это лучше, чем "на усмотрение", особливо когда усмотрение в разные стороны разное.

Как ни определяй офсайд, всегда будут пограничные ситуации и споры.
Регистрация: 22.09.2009
№7 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Вчера, 23:53) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как Бруно не получится - Джордано знают все, а этого... как его... бурковского?... - явно немногие....
Регистрация: 12.08.2012
№6 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:36) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
хорошо опустил старого дебила


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№5 Написал: xixidok Москва (Вчера, 23:35) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Игорь Казьмин
Видео повторы ...в принципе дело хорошее ..но всё дело в том что люди определяют его результат...а где гарантия что Они правильно а главное честно определят его правильность.....и какое количество повторов будет предусмотрено...и как класс судьи в таких случаях будет влиять на их компетентность...один сделал пять повторов....дугой не сделал....а все судьи ФИФА...КТО ТО В СЕБЕ УВЕРЕН А КТО ТО ...

в основном повторы на спорные голы..а их в матче раз -два..)
но мне не нравится, когда отменяют гол, если на мониторе с лупой разгядывают сантметровый офсайд. Кашу маслом тоже можно испортить..
Регистрация: 19.05.2015
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:32) #
  • +1
  •  (1)
online

Видео повторы ...в принципе дело хорошее ..но всё дело в том что люди определяют его результат...а где гарантия что Они правильно а главное честно определят его правильность.....и какое количество повторов будет предусмотрено...и как класс судьи в таких случаях будет влиять на их компетентность...один сделал пять повторов....дугой не сделал....а все судьи ФИФА...КТО ТО В СЕБЕ УВЕРЕН А КТО ТО ...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:28) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Не по нашему как то...на кол его!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: SLAYER сто первый километр (Вчера, 23:26) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Валера жжёт !! Будогосского . smile Так его , старообрядца ! И Валера прав ! neutral_face
Регистрация: 28.05.2017
№1 Написал: нетрал (Вчера, 23:23) #
  • -1
  •  (3)

прыгай в огонь мартышка(С)
Регистрация: 26.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.