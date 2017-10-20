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"Зенит" отметит 10-летие первого российского чемпионства перед матчем с "Тосно"

"Зенит" проведет церемонию чествования "золотого" состава 2007 года перед домашним матчем 17-го тура чемпионата России против "Тосно".

Приглашения отметить 10-летний юбилей завоевания первого чемпионского титула в российской истории клуба были разосланы главному тренеру Дику Адвокату, тренерскому штабу и футболистам.

Ожидается, что матч с "Тосно" посетят Вячеслав Малафеев, Камил Чонтофальски, Эрик Хаген, Ивица Крижанац, Ким Дон Чжин, Ли Хо, Владислав Радимов, Александр Горшков, Фатих Текке, Андрей Аршавин и многие другие.

Из "золотого" состава 2007 года продолжают выступления: Александр Анюков ("Зенит"), Константин Зырянов ("Зенит"-2), Игорь Денисов ("Локомотив"), Павел Погребняк ("Динамо"), Илья Максимов ("Арсенал"), Андрей Аршавин ("Кайрат", Казахстан), Алехандро Домингес ("Райо Вальекано", Испания), Мартин Шкртел ("Фенербахче", Турция), Ким Дон Чжин ("Китчи", Гонконг), Ли Хо ("Муангтонг Юнайтед", Таиланд).

"Спорт день за днем"
Теги: Зенит
Вчера, 23:40
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№3 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 01:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
ЭРИК ХАГЕН: ЧЕМПИОНСТВО "ЗЕНИТА" В 2007-М? ВСЕ СУДЕЙСКИЕ РЕШЕНИЯ БЫЛИ В НАШУ ПОЛЬЗУ
Бывший защитник «Зенита» Эрик Хаген добавил к заявлению о подкупе арбитра, что матч Кубка УЕФА был не единственным подобным случаем и со смехом вспомнил золотой чемпионский сезон «Зенита» в 2007 году.

- Да, перед одним из еврокубковых матчей стало известно, что наш игрок знает судью. Это само по себе очень странно.

В том матче соперник «Зенита» пропустил четыре гола после того, как судья принял сторону питерцев в четырех моментах, когда можно было зафиксировать офсайд. Наши соперники были обречены...

Тогда я заплатил 3000 долларов из своих бонусов. Потом ко мне подошел товарищ по команде и пообещал, что подобное больше никогда не повторится.

Но, ох, эти последние десять матчей чемпионата-2007. Все судейские решения тогда были в нашу пользу. Это было довольно неловко.

А в предыдущем сезоне мы боролись с ЦСКА за титул, и у нас была очная встреча с армейцами в конце сезона. Там было так много разговоров о взяточничестве.

Еще перед началом матча в газетах писали, что президенты клубов попробуют организовать договорной матч, - "sovsport.ru" со ссылкой на норвежское издание Vg.no цитирует Хагена.

Напомним, что Хаген защищал цвета «Зенита» в период с 2005-го по 2008-й год. Вместе с питерским клубом он выиграл чемпионат России в 2007-м, Кубок УЕФА в 2008-м и в этом же году Суперкубок УЕФА.

Петербургский «Зенит» в 2007-м году впервые стал чемпионом России - в последних 11 матчах первенства "сине-бело-голубые" под руководством Дика Адвоката выиграли 10 игр, а победный "обсуждаемый" матч состоялся в последнем туре в Раменском.

Обиженка, которую кикнул из команды Авокаат, может кукарекать, что угодно. Бубен кстати тоже про договорняки рассказывал, при чем Спартака и при Бескове.
Ну а если это еще и на спортс.ру написано, то точно хрень.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 00:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Судей не забудьте пригласить, тех , что не смогли отказать алеше мюллеру в его обоянии.....
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:57) #
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ЭРИК ХАГЕН: ЧЕМПИОНСТВО "ЗЕНИТА" В 2007-М? ВСЕ СУДЕЙСКИЕ РЕШЕНИЯ БЫЛИ В НАШУ ПОЛЬЗУ
Бывший защитник «Зенита» Эрик Хаген добавил к заявлению о подкупе арбитра, что матч Кубка УЕФА был не единственным подобным случаем и со смехом вспомнил золотой чемпионский сезон «Зенита» в 2007 году.

- Да, перед одним из еврокубковых матчей стало известно, что наш игрок знает судью. Это само по себе очень странно.

В том матче соперник «Зенита» пропустил четыре гола после того, как судья принял сторону питерцев в четырех моментах, когда можно было зафиксировать офсайд. Наши соперники были обречены...

Тогда я заплатил 3000 долларов из своих бонусов. Потом ко мне подошел товарищ по команде и пообещал, что подобное больше никогда не повторится.

Но, ох, эти последние десять матчей чемпионата-2007. Все судейские решения тогда были в нашу пользу. Это было довольно неловко.

А в предыдущем сезоне мы боролись с ЦСКА за титул, и у нас была очная встреча с армейцами в конце сезона. Там было так много разговоров о взяточничестве.

Еще перед началом матча в газетах писали, что президенты клубов попробуют организовать договорной матч, - "sovsport.ru" со ссылкой на норвежское издание Vg.no цитирует Хагена.

Напомним, что Хаген защищал цвета «Зенита» в период с 2005-го по 2008-й год. Вместе с питерским клубом он выиграл чемпионат России в 2007-м, Кубок УЕФА в 2008-м и в этом же году Суперкубок УЕФА.

Петербургский «Зенит» в 2007-м году впервые стал чемпионом России - в последних 11 матчах первенства "сине-бело-голубые" под руководством Дика Адвоката выиграли 10 игр, а победный "обсуждаемый" матч состоялся в последнем туре в Раменском.
Регистрация: 20.04.2016
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