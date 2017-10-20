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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Зенит" отметит 10-летие первого российского чемпионства перед матчем с "Тосно"
"Зенит" проведет церемонию чествования "золотого" состава 2007 года перед домашним матчем 17-го тура чемпионата России против "Тосно".
Приглашения отметить 10-летний юбилей завоевания первого чемпионского титула в российской истории клуба были разосланы главному тренеру Дику Адвокату, тренерскому штабу и футболистам.
Ожидается, что матч с "Тосно" посетят Вячеслав Малафеев, Камил Чонтофальски, Эрик Хаген, Ивица Крижанац, Ким Дон Чжин, Ли Хо, Владислав Радимов, Александр Горшков, Фатих Текке, Андрей Аршавин и многие другие.
Из "золотого" состава 2007 года продолжают выступления: Александр Анюков ("Зенит"), Константин Зырянов ("Зенит"-2), Игорь Денисов ("Локомотив"), Павел Погребняк ("Динамо"), Илья Максимов ("Арсенал"), Андрей Аршавин ("Кайрат", Казахстан), Алехандро Домингес ("Райо Вальекано", Испания), Мартин Шкртел ("Фенербахче", Турция), Ким Дон Чжин ("Китчи", Гонконг), Ли Хо ("Муангтонг Юнайтед", Таиланд).
"Спорт день за днем"
Приглашения отметить 10-летний юбилей завоевания первого чемпионского титула в российской истории клуба были разосланы главному тренеру Дику Адвокату, тренерскому штабу и футболистам.
Ожидается, что матч с "Тосно" посетят Вячеслав Малафеев, Камил Чонтофальски, Эрик Хаген, Ивица Крижанац, Ким Дон Чжин, Ли Хо, Владислав Радимов, Александр Горшков, Фатих Текке, Андрей Аршавин и многие другие.
Из "золотого" состава 2007 года продолжают выступления: Александр Анюков ("Зенит"), Константин Зырянов ("Зенит"-2), Игорь Денисов ("Локомотив"), Павел Погребняк ("Динамо"), Илья Максимов ("Арсенал"), Андрей Аршавин ("Кайрат", Казахстан), Алехандро Домингес ("Райо Вальекано", Испания), Мартин Шкртел ("Фенербахче", Турция), Ким Дон Чжин ("Китчи", Гонконг), Ли Хо ("Муангтонг Юнайтед", Таиланд).
"Спорт день за днем"
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